Sono 131 i nuovi casi positivi a fronte di +3.311 tamponi effettuati (e non 6.916 come precedentemente dalla Regione Calabria) nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 2 decessi e 182 guariti. Il tasso di positività è pari al 3,96%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2) e in area medica (-7). Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti 1.213.017. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 84.418.

I nuovi contagi

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: Catanzaro 10, Cosenza 60, Crotone 23, Reggio Calabria 25, Vibo Valentia 8, altra regione o stato estero 5.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 146 (12 in reparto, 3 in terapia intensiva, 131 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11291 (11135 guariti, 156 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1320 (27 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1290 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26167 (25522 guariti, 645 deceduti).

– Crotone: casi attivi 202 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7973 (7859 guariti, 114 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1107 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1038 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28536 (28142 guariti, 394 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 114 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6284 (6185 guariti, 99 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica: "oggi 11 positivi di cui 1 fuori regione".