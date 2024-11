Sono 2.113 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione Calabria che registra anche 3 decessi e 1.213 guariti. Tasso di positività ancora alto (30,48%), effettuati nelle ultime 24 ore 6.933 tamponi. Diminuiscono i ricoveri in area medica (-2), mentre aumentano in terapia intensiva (+2).

I nuovi contagi

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 466, Cosenza 870, Crotone 3, Reggio Calabria 676, Vibo Valentia 44, altra regione o stato estero 54.

IL bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6.880 (63 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6.808 in isolamento domiciliare); casi chiusi 68.822 (68.485 guariti, 337 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 40.308 (125 in reparto, 3 in terapia intensiva, 40.180 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88.522 (87.355 guariti, 1167 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.431 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.408 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43.407 (43.169 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 14.091 (85 in reparto, 4 in terapia intensiva, 14.002 in isolamento domiciliare); casi chiusi 151.531 (150.726 guariti, 805 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2.012 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.992 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.493 (40.317 guariti, 176 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 481 positivi di cui 15 fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica 909 nuovi soggetti positivi di cui 39 fuori regione