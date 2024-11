Sono 237 i nuovi casi di coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, due i morti. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. I tamponi analizzati sono stati 2.837. Buone notizie sul fronte delle guarigioni: sono bel 262; mentre si registrano due ricoveri in più.

I casi di oggi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 23 a Catanzaro, 55 a Cosenza, 17 a Crotone, 122 a Reggio Calabria, 1 a Vibo Valentia e 19 da altra regione o Stato estero.

I due decessi: uno a Cosenza e uno a Reggio Calabria.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 275 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 258 in isolamento domiciliare); 10.253 guariti, 147 deceduti;

– Cosenza: casi attivi 1.026 (40 in reparto, 3 in terapia intensiva, 983 in isolamento domiciliare); 22.674 guariti, 581 deceduti;

– Crotone: casi attivi 280 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare); 6.646 guariti, 102 deceduti;

– Reggio Calabria: casi attivi 1.472 (33 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.437 in isolamento domiciliare); 23.108 guariti, 347 deceduti;

– Vibo Valentia: casi attivi 176 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 171 in isolamento domiciliare); 5.525 guariti, 92 deceduti;

L'Asp di Catanzaro comunica 26 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione ed un guarito fuori regione; l'Asp di Crotone comunica 28 nuovi soggetti positivi di cui 9 migranti; l'Asp di Cosenza comunica 68 guariti tra i fuori regione, di cui, 66 in precedenza considerati persi al follow-up; l'Asp di Reggio Calabria comunica 5 nuovi soggetti positivi residenti fuori regione.