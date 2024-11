Sono 25 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.226 tamponi effettuati. Due i decessi registrati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 209 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 932.484. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.962.

I nuovi casi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 11, Catanzaro 4, Crotone 9, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 0.

I casi provincia per provincia

Catanzaro: casi attivi 135 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 118 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10116 (9973 guariti, 143 deceduti).

Cosenza: casi attivi 4432 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4404 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18588 (18032 guariti, 556 deceduti).

Crotone: casi attivi 60 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 56 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6509 (6409 guariti, 100 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 287 (21 in reparto, 1 in terapia intensiva, 265 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22801 (22466 guariti, 335 deceduti)

Vibo Valentia: casi attivi 57 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 54 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5505 (5413 guariti, 92 deceduti).

La ASP di Reggio Calabria comunica che: «Un decesso avvenuto oggi presso il Mater Domini di un paziente inizialmente in carico come positivo presso la nostra ASP e trasferito in Terapia Intensiva del Mater Domini in data 18 giugno».