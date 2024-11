Sono 39 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.574 tamponi effettuati. Un solo decesso si è registrato nell’ultima giornata. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 125 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 910.745. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.832 rispetto a ieri. Calano i ricoveri nei reparti (-6) e in rianimazione (-2).

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 2, Catanzaro 9, Crotone 3, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 14 altra Regione o Stato estero 7.

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 209 (18 in reparto, 2 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10035 (9892 guariti, 143 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 5066 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5038 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17907 (17351 guariti, 556 deceduti).

– Crotone: casi attivi 68 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 64 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6483 (6383 guariti, 100 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 396 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 372 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22658 (22325 guariti, 333 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 78 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 75 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5475 (5383 guariti, 92 deceduti).

I soggetti positivi di oggi a Crotone sono 10 di cui 7 migranti. Il numero dei positivi di Crotone odierni è stato rettificato in quanto n.8 soggetti positivi sono stati trasferiti nel setting Altro / Migranti.