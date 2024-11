Sono 51 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Zero i decessi, mentre i guariti oggi sono 53. È quanto riportato dal bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche un +1 per quanto riguarda i ricoveri e un +1 per le terapie intensive – in totale attualmente sono rispettivamente 48 e 4 in tutta la Regione.

I nuovi casi

I contagi odierni sono così suddivisi: Catanzaro 6, Cosenza 21, Crotone 4, Reggio Calabria 16, Vibo Valentia 3, altra regione o Stato estero 1.

I dati provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 41 (5 in reparto, 2 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10231 (10087 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 1526 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1500 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21798 (21239 guariti, 559 deceduti);

– Crotone: casi attivi 47 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6565 (6464 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 202 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23074 (22736 guariti, 338 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 17 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5562 (5470 guariti, 92 deceduti).