Sono 559 i nuovi contagi in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche un decesso e 75 guariti. Effettuati 8643 tamponi nelle ultime 24 ore (tasso di positività 6,47%). Salgono ancora i ricoveri (+9 nei reparti e +1 in terapia intensiva).

I nuovi contagi

I casi sono così distribuiti: Catanzaro 72, Cosenza 156, Crotone 47, Reggio Calabria 214, Vibo Valentia 70.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 881 (31 in reparto, 5 in terapia intensiva, 845 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.174 (12.001 guariti, 173 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 3.032 (96 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.929 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.667 (27.973 guariti, 694 deceduti).

– Crotone: casi attivi 397 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 391 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.174 (9.050 guariti, 124 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3.237 (74 in reparto, 7 in terapia intensiva, 3.156 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.824 (32.391 guariti, 433 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 765 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 755 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.535 (7.426 guariti, 109 deceduti).