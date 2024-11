Sono 95 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche un decesso e 155 guarigioni. Effettuati 1.162 tamponi.

I nuovi casi

Nel dettaglio i nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro 2, Cosenza 2, Crotone 11, Reggio Calabria 70, altra regione o stato estero 10. Nessun caso a Vibo Valentia.

I contagi provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 265 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare);casi chiusi 10.418 (10.271 guariti, 147 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 929 (38 in reparto, 3 in terapia intensiva, 888 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.441 (22.857 guariti, 584 deceduti);

– Crotone: casi attivi 273 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 268 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.767 (6.665 guariti, 102 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 1.519 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.478 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.592 (23.245 guariti, 347 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 198 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.627 (5.535 guariti, 92 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica che dei 5 nuovi soggetti positivi 3 sono residenti fuori regione. L'Asp di Crotone comunica che dei 12 nuovi soggetti positivi 1 è residente fuori regione. L'Asp di Reggio Calabria comunica 76 nuovi soggetti positivi di cui 6 residenti fuori regione.