Sei morti e 284 nuovi casi. Sono gli ultimi numeri della pandemia da Covid-19 in Calabria.

I dati sono contenuti nel bollettino regionale nel quale si evidenzia che ad oggi sono stati sottoposti a test 730.160 soggetti per un totale di 789.216 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 61.511 (+284 rispetto a ieri), quelle negative 668.649. Resta alto il numero dei guariti: +550 in un giorno. I tamponi effettuati invece sono stati invece 4.360.

Il bollettino

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Cosenza: casi attivi 7.417 (107 in reparto AO di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva ala presidio di Rossano; 19 al presidio ospedaliero di Acri; 21 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.215 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.120 (12.647 guariti, 473 deceduti).

- Catanzaro: casi attivi 2.701 (42 in reparto all'AO di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 19 in reparto all'AOU Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 2622 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.341 (6.217 guariti, 124 deceduti).

- Crotone: casi attivi 799 (35 in reparto; 764 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4843 (4765 guariti, 78 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 445 (20 ricoverati, 425 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.613 (4.532 guariti, 81 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.431 (92 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 22 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 12 in reparto al P.O. di Melito; 2.296 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.408 (18.118 guariti, 290 deceduti).

- Altra Regione o Stato estero: casi attivi 82 (82 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 311 (311 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 96, Catanzaro 83, Crotone 2, Vibo Valentia 17, Reggio Calabria 86, Altra Regione o Stato estero 0.