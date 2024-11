Sono 45 i nuovi casi positivi a fronte di più del doppio dei test analizzati rispetto a ieri. Non si registra nessun decesso mentre si liberano altri due posti letto in ospedale ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 45 i nuovi casi positivi emersi in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.290 tamponi analizzati. Nessun decesso. È quanto riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Sono 49 i guariti mentre si alleggerisce ancora la pressione sugli ospedali, con due ricoveri in meno.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 956.364 (+2.290). Le persone risultate positive al coronavirus sono in tutto 69.387.

I nuovi casi

I casi di oggi sono così distribuiti: 29 a Cosenza, 3 a Catanzaro, 1 a Crotone, 9 a Reggio Calabria e 3 a Vibo Valentia.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 33 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); 10080 guariti, 144 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1615 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1588 in isolamento domiciliare); 21064 guariti, 561 deceduti.

– Crotone: casi attivi 52 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare);6451 guariti, 101 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 173 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); 22687 guariti, 338 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 16 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14 in isolamento domiciliare); 5467 guariti, 92 deceduti.