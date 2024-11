Sono 169 i nuovi casi Covid in Calabria a fronte di 5.884 tamponi effettuati. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. I dettagli sono contenuti nel bollettino quotidiano della Regione nel quale vengono riportarti anche 88 guariti. Si registra un forte aumento dei ricoveri in area medica (+8). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.318.636. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 88.163. Il tasso di positività è pari al 2.87%.

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +7 Catanzaro, +50 Cosenza, +19 Crotone, +76 Reggio Calabria, +15 Vibo Valentia, +2 Altra regione stato estero.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 153 (12 in reparto, 4 in terapia intensiva, 137 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.506 (11.348 guariti, 158 deceduti) .

– Cosenza: casi attivi 1.307 (34 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.270 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.061 (26.403 guariti, 658 deceduti).

– Crotone: casi attivi 219 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 207 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.479 (8.364 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.061 (43 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.017 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.956 (29.545 guariti, 411 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 398 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 393 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.617 (6.514 guariti, 103 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 51 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.