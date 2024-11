Continua in trend in calo di contagi da Covid in Calabria. Secondo quanto riportato nel bollettino della Regione, infatti, sono 133 i nuovi positivi a fronte di oltre 4mila tamponi (circa mille in più di ieri), doppiati dai guariti (266). Tre invece sono i decessi: uno a Reggio e due a Cosenza. Per quanto riguarda i ricoveri, scendono quelli in terapia intensiva (-1) e aumentano anche se di poco quelli in area medica (+ 2).

Questo il particolare dei nuovi positivi nelle province calabresi: 7 Catanzaro, 86 Cosenza, 25 Reggio Calabria, 13 Crotone, 1 Vibo Valentia, 1 altre Regioni o Stati esteri.

In particolare, in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1176351 (+4.050). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 83165 (+133) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 17 in reparto, 5 in terapia intensiva, 217 in isolamento domiciliare; 10960 guariti, 150 deceduti;

– Cosenza: (39 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1390 in isolamento domiciliare; 25046 guariti, 636 deceduti;

– Crotone: 8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 298 in isolamento domiciliare; 7585 guariti, 113 deceduti;

– Reggio Calabria: 87 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1556 in isolamento domiciliare; 27133 guariti, 388 deceduti;

– Vibo Valentia: 5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 77 in isolamento domiciliare; 6128 guariti, 97 deceduti.

L'Asp di Catanzaro comunica 7 nuovi positivi e 2 guariti fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 87 nuovi positivi di cui un nuovo caso positivo a domicilio nel setting fuori regione. L'Asp di Crotone comunica 13 nuovi positivi.