Sono 1.628 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 5.237 tamponi analizzati. Il tasso di positività si attesta al 31,09%. È quanto emerge dal bollettino della Regione, che oggi registra anche 2 morti (uno a Reggio e uno a Cosenza) e 609 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, salgono quelli in area medica: +11. In terapia intensiva si registra un -1.

I nuovi contagi sono così suddivisi: 414 a Catanzaro, 640 a Cosenza, 4 a Crotone, 470 a Reggio, 52 a Vibo e 48 da altra regione o Stato estero.

– Catanzaro: casi attivi 4866 (65 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4798 in isolamento domiciliare); casi chiusi 62792 (62465 guariti, 327 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 27685 (75 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27609 in isolamento domiciliare); casi chiusi 86826 (85689 guariti, 1137 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1254 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1239 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41963 (41726 guariti, 237 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 7013 (45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 6966 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146176 (145383 guariti, 793 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 899 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 888 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39891 (39715 guariti, 176 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica: "Oggi 434 positivi di cui 20 fuori regione". L'Asp di Cosenza comunica: "Si segnala che un paziente, residente nell’Asp di Cosenza, è deceduto all’Aomd di Catanzaro. Nel setting fuori regione si registrano 26 nuovi casi a domicilio". L'Asp di Vibo Valentia comunica: "Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio".