Sette nuovi contagi emersi con 1.021 tamponi, nessun decesso e 71 guariti nelle ultime 24 ore. È quanto riferisce il bollettino regionale odierno. I casi attualmente positivi sono 5.445 di cui 5.373 in isolamento domiciliare, 66 in reparto ordinario e 6 in rianimazione. Da inizio pandemia, i contagi sono 68.912.

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 1, Catanzaro 0, Crotone 2, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 4.

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 177 (15 in reparto, 2 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10068 (9925 guariti, 143 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 4684 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4656 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18318 (17762 guariti, 556 deceduti).

– Crotone: casi attivi 54 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 51 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6503 (6403 guariti, 100 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 341 (20 in reparto, 1 in terapia intensiva, 320 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22747 (22414 guariti, 333 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 68 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5489 (5397 guariti, 92 deceduti).