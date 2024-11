Sono 279 i nuovi casi Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 3 decessi (2 nella provincia di Cosenza e 1 a Reggio Calabria) e 193 guarigioni. Aumentano anche i ricoveri (+9). Effettuati 4.571 tamponi.

I nuovi positivi

I nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro (+59), Cosenza (+32), Crotone (+16), Reggio Calabria (+103), Vibo Valentia (+40), altra regione o stato estero (+29).

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 301 (18 in reparto, 2 in terapia intensiva, 281 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.463 (10.316 guariti, 147 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 883 (38 in reparto, 4 in terapia intensiva, 841 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.564 (22.975 guariti, 589 deceduti);

– Crotone: casi attivi 283 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 278 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.802 (6.700 guariti, 102 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 1.525 (46 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.477 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.764 (23.416 guariti, 348 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 223 (6 in reparto, 2 in terapia intensiva, 215 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.643 (5.551 guariti, 92 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 61 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica che "Tra i fuori regione a domicilio sono stati conteggiati 3 casi persi al follow-up in precedenza indicati come residenti; 2 casi tra i fuori regione sono guariti. L'Asp di Crotone comunica che dei 35 nuovi soggetti positivi 16 sono migranti; tre positivi spostati nel setting fuori regione e 2 guariti fuori regione. L'Asp di Reggio Calabria comunica 108 nuovi soggetti positivi di cui 5 residenti fuori regione.