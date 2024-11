Sono 56 i nuovi casi positivi emersi in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.260 tamponi analizzati. Nessun decesso. È quanto riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Sono 111 i guariti mentre cresce leggermente la pressione sugli ospedali, con due ricoveri in più in reparto. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 958.364. Le persone risultate positive al coronavirus sono in tutto 69.443.

I nuovi casi

I casi di oggi sono così distribuiti: 23 a Cosenza, 1 a Catanzaro, 2 a Crotone, 23 a Reggio Calabria, 3 a Vibo Valentia e 4 casi registrati tra migranti (3 a Crotone e 1 a Reggio).

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 31 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10227 (10083 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 1585 (29 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1555 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21678 (21117 guariti, 561 deceduti);

– Crotone: casi attivi 50 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6556 (6455 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 185 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 176 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23036 (22698 guariti, 338 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 18 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14 in isolamento domiciliare);casi chiusi 5560 (5468 guariti, 92 deceduti).

L'Asp di Crotone comunica che dei 5 soggetti positivi di oggi 3 sono migranti. L'Asp di Reggio comunica che dei 3 soggetti positivi di oggi 1 è migrante.