Restano stabili i contagi in Calabria nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riferito dalla Regione nel suo bollettino quotidiano, sono 48 i nuovi positivi, a fronte di 2053 tamponi effettuati, un morto e 75 guariti.

Questi i dati dei contagi nelle province calabresi: 1 Catanzaro, 5 Cosenza, 33 Reggio Calabria, 0 Vibo Valentia, 9 Crotone.

In particolare, in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 949704 (+2.053). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69259 (+48) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 6 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30 in isolamento domiciliare; 10070 guariti, 144 deceduti.

– Cosenza: 26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1964 in isolamento domiciliare; (20631 guariti, 559 deceduti.

– Crotone: 1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare; 6444 guariti, 101 deceduti.

– Reggio Calabria: 9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare; 22638 guariti, 338 deceduti.

– Vibo Valentia: 3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare; 5461 guariti, 92 deceduti.