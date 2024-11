Contagi stabili in Calabria dove oggi si registrano 3.149 casi a fronte di 10.218 tamponi (ieri i casi sono stati 3.178, 10.003 i test). 4 i decessi di cui 1 Catanzaro, 2 Cosenza e 1 Reggio Calabria. Le persone guarite sono 1.257, -9 i ricoveri nei reparti ordinari Covid, +3 in terapia intensiva. Il tasso di positività è al 30,82%.

I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +670, Cosenza +1117, Crotone +233, Reggio Calabria +868, Vibo Valentia +178, Altra regione +83.

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.357.389 (+10.218). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 454.618 (+3.149) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 6.733 (59 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6.665 in isolamento domiciliare); casi chiusi 67.212 (66.879 guariti, 333 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 37.961 (126 in reparto, 2 in terapia intensiva, 37.833 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88.122 (86.962 guariti, 1160 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.362 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.340 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43.156 (42.918 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13.520 (80 in reparto, 6 in terapia intensiva, 13.434 in isolamento domiciliare); casi chiusi 149.630 (148.827 guariti, 803 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1.714 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.696 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.443 (40.267 guariti, 176 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 696 nuovi soggetti positivi di cui 26 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 1170 nuovi soggetti positivi di cui 53 fuori regione. L'Asp di Vibo Valentia comunica 182 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.