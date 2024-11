Continua a scendere il numero contagi in Calabria di Covid-19, ma non quello dei morti. Nella giornata di ieri, così come riportato nel bollettino quotidiano della Regione sono 1692 i nuovi positivi, a fronte di 9426 tamponi, con un tasso di positività che si attesta al 17,95%. Alto invece il numero dei decessi, che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 10 vittime. Prosegue anche il calo dei ricoveri sia in area medica che nelle terapie intensive.

Questi i numeri dei nuovi positivi nelle singole province: 412 Catanzaro, 593 Cosenza, 605 Reggio Calabria, 18 Crotone, 55 Vibo Valentia, 9 altre Regioni o Stati esteri.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2691296 (+9.426). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 303245 (+1.692) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 79 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7126 in isolamento domiciliare; 32742 guariti, 254 deceduti.

– Cosenza: 123 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35233 in isolamento domiciliare; 38108 guariti, 992 deceduti.

– Crotone: 22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5062 in isolamento domiciliare; 25728 guariti, 203 deceduti.

– Reggio Calabria: 108 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12842 in isolamento domiciliare; 107708 guariti, 707 deceduti.

– Vibo Valentia: 16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16691 in isolamento domiciliare; guariti, 160 deceduti.

L'Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 9 nuovi casi a domicilio.