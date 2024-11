Schizzano i contagi da Covid 19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Un trend in crescita quasi costante da settimane che, nella giornata di ieri, ha toccato quota 3.537 nuovi positivi, a fronte di 10.017 tamponi effettuati. Il dato è riportato nel bollettino quotidiano della Regione Calabria, che dà notizia anche del tasso di positività che ieri ha sfondato il tetto del 35% (35,31). I guariti sono 1.134, +9 i ricoveri in reparto e +1 in terapia intensiva. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore in Calabria.

Questo il dato dei contagi nelle province: 836 Catanzaro, 1185 Cosenza, 1166 Reggio Calabria, 200 Crotone, 106 Vibo Valentia, 44 altre regioni o stati esteri.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.275.574 (+10.017). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 427.446 (+3.537) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 67 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.123 in isolamento domiciliare; 63.108 guariti, 329 deceduti.

– Cosenza: 91 in reparto, 1 in terapia intensiva, 29.288 in isolamento domiciliare; 85.882 guariti, 1.137 deceduti.

– Crotone: 18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.447 in isolamento domiciliare; 41.887 guariti, 238 deceduti.

– Reggio Calabria: 50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.054 in isolamento domiciliare; 145.862 guariti, 794 deceduti.

– Vibo Valentia: 16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 960 in isolamento domiciliare; 39.758 guariti, 176 deceduti.