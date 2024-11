Si registrano 11 nuovi contagi a Catanzaro, 2 Cosenza, 1 Crotone, 74 a Reggio Calabria. Nessun caso a Vibo Valentia. Nove i decessi registrati nel bollettino ma in seguito a una revisione effettuata dall'Asp bruzia sui dati

Cresce il tasso di positività al Covid in Calabria che oggi si attesta al 9,08%. Sono infatti 88 i nuovi casi positivi, 969 i tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione Calabria che registra anche 9 decessi tutti nella provincia di Cosenza. Qui c'è però da precisare che si tratta di decessi non avvenuti nelle ultime 24 ore ma tutti risalenti a diversi mesi fa ed emersi in seguito a una revisione effettuata dall'Asp sui dati (3 relativi al 2020 e 6 al 2021).

I nuovi contagi

Si registrano 11 nuovi contagi a Catanzaro, 2 Cosenza, 1 Crotone, 74 a Reggio Calabria. Nessun caso a Vibo Valentia.

I casi provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 90 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 88 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10249 (10105 guariti, 144 deceduti)

– Cosenza: casi attivi 1450 (31 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1416 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22073 (21498 guariti, 575 deceduti)

– Crotone: casi attivi 96 (1 in reparto, 1 in terapia intensiva, 94 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6597 (6496 guariti, 101 deceduti)

– Reggio Calabria: casi attivi 485 (14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 470 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23096 (22757 guariti, 339 deceduti)

– Vibo Valentia: casi attivi 25 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 22 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5570 (5478 guariti, 92 deceduti).