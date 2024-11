Si alza l’attenzione su Isola di Capo Rizzuto: nelle ultime 24 ore i casi positivi al Covid-19, come riporta l’ultimo bollettino dell’Azienda Sanitaria di Crotone, sono lievitati a 86, ben 21 in più rispetto alla giornata precedente. È da giorni che nella cittadina del Crotonese si assiste a un costante incremento dei contagi che non ha risparmiato l’amministrazione comunale. L’assessore allo Sport, Salvatore Friio, il 13 gennaio ha comunicato la sua positività via social.

Ieri il palazzo comunale è stato chiuso per sanificazione ed è stato avviato uno screening sui dipendenti e gli altri amministratori che si sono sottoposti al test rapido: tutti negativi i risultati.

Sul territorio, alla luce della diffusione del contagio, la Prefettura di Crotone aveva già intensificato i controlli delle forze dell’ordine al fine di far rispettare le norme anti-Covid.

Incremento di positivi anche a Crotone, dove si registrano 105 casi attivi, 8 dei quali ricoverati in ospedale.