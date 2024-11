L’ultimo bollettino diffuso dall’Asp di Cosenza riferisce di 8 persone ricoverate in terapia intensiva all’Annunziata per Covid. Tra queste vi sono anche una donna e il figlio 45enne. In particolare l’uomo è in cura nella rianimazione del nosocomio bruzio già da alcuni giorni per le condizioni critiche in cui versa.

Ieri anche la madre, 70enne, è stata ricoverata nel medesimo reparto per l’aggravarsi del quadro clinico. Entrambi, secondo quanto si è appreso, risiedono nell’area jonica cosentina.

Sono dell’area jonica cosentina anche altri due stretti congiunti ricoverati al Polo Covid del Giannettasio di Rossano. Si tratta di un padre e del figlio. Le loro condizioni sono definite complesse tanto che i sanitari starebbero valutando anche per loro il trasferimento in rianimazione.

L'85% dei ricoverati non è vaccinato

Nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, al momento, sono occupati 13 postazioni di terapia intensiva su 19 e tutti i 35 posti letto dell'area medica. Tre persone sono in attesa di essere allocate in reparto e probabilmente saranno trasferite a Cetraro dove l'Asp sta provvedendo ad aprire altri posti letto per pazienti Covid. Di questi, secondo quanto si apprende da fonti interne, l'85% non è vaccinato.