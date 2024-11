Nella cittadina dove nei giorni scorsi è stata istituita la zona arancione per incentivare le vaccinazioni è stato allestito un centro temporaneo in piazza del Popolo

Resta alta l’attenzione sulla situazione epidemiologica a Isola di Capo Rizzuto, dove nei giorni scorsi è stata istituita la zona arancione a causa di un improvviso aumento dei contagi: attualmente, i soggetti positivi al Covid sono 103. Per incentivare le vaccinazioni, nei giorni scorsi nella cittadina del Crotonese, è stato allestito un centro temporaneo in piazza del Popolo, dove fino ad oggi sono stati inoculati circa 1.200 vaccini, tra prime, seconde e terze dosi.

Intanto, quella di oggi è stata una domenica segnata da un lutto improvviso a Isola Capo Rizzuto: una donna di 32 anni è morta questa mattina all’ospedale di Crotone, dove era giunta in condizioni critiche, a causa di una polmonite. Si attende l’esito del tampone molecolare per stabilire se fosse stata contagiata dal Covid. Da quanto si apprende, la donna non si sarebbe vaccinata e alcuni suoi familiari sarebbero positivi.

A seguito della morte di questa giovane donna, che lascia un marito e due figlie, preceduta dal decesso (non per Covid) di un'altra persona molto nota nella cittadina, l’amministrazione comunale ha annullato tutti gli eventi natalizi previsti per oggi. «A nome di tutta la città ci stringiamo al dolore delle famiglie e porgiamo loro le più sentite condoglianze» ha dichiarato il sindaco, Maria Grazia Vittimberga.