L’Asp ha proposto alla Regione l’istituzione della zona rossa, nel frattempo il primo cittadino sospende l’attività didattica in presenza fino al 31 marzo. Oggi 22 positivi in più rispetto a ieri: i casi attivi sono 72

La Regione Calabria non si è ancora determinata in merito alla proposta inviata oggi dall'Asp di Crotone sull’istituzione della zona rossa a Cirò Marina, dove negli ultimi giorni si è registrata una vera e propria impennata di contagi da Covid 19.

Ma, come aveva annunciato, il sindaco Sergio Ferrari, nell’attesa di ricevere comunicazioni ufficiali, corre ai ripari e adotta le prime misure restrittive. Con un’apposita ordinanza, il primo cittadino ha infatti sospeso l’attività didattica in presenza in tutte le scuole di ordine e grado presenti sul territorio comunale dal 25 al 31 marzo.

La situazione nella cittadina del Crotonese è particolarmente critica: negli ultimi due giorni si sono registrati 28 positivi (22 dei quali nella giornata odierna) che portano il totale dei casi attivi a 72, alcuni dei quali minori in età scolare.

In una diretta Facebook, Ferrari si appella alla responsabilità dei suoi concittadini, invitandoli a rispettare tutte le misure per il contenimento del virus, e annuncia che rafforzerà i controlli sul territorio, chiedendo sostegno alle forze dell’ordine.