L’aumento dei contagi da Covid nel Crotonese preoccupa i sindaci. L’impennata di positivi, la velocità di diffusione del virus e le evidenti criticità nelle attività di tracciamento da parte dell’Asp hanno portato alcuni primi cittadini ad avviare campagne di screening, più o meno mirate, nei propri territori, anche in vista della riapertura delle scuole, che la Regione ha posticipato al 10 gennaio.

Test anti Covid a Petilia Policastro

Il Comune di Petilia Policastro ha avviato una campagna di screening gratuita contro il Covid rivolta alla popolazione scolastica e a persone con difficoltà economiche. Nel piazzale antistante il padiglione B del plesso scolastico "Mons. D. Sisca" in via Dante Alighieri, è stata allestita una tenda in cui è possibile sottoporsi, previa prenotazione, a tampone antigenico.

Questa mattina – spiega il sindaco, Simone Saporito, in un post su Facebook - stati eseguiti 124 test e sono stati dichiarati positivi 15 concittadini (2 minorenni e 13 adulti). Le attività proseguiranno anche nel pomeriggio e andranno avanti per altri due giorni.

«Ringrazio personalmente ed a nome dell'intera amministrazione comunale i medici e gli infermieri di Petilia, nonché il personale della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana che stanno effettuando volontariamente il tampone gratuito a quanti si sono prenotati» fa sapere Saporito. Il sindaco ha inteso ringraziare anche «tutti i cittadini che hanno inteso prenotarsi, collaborando attivamente al fine di avere quel minimo di tracciamento che sembra essere fuori controllo dal forte ritardo accumulato nei giorni scorsi dall'Asp di Crotone».

Screening di massa a Cotronei

Da qualche giorno, anche a Cotronei si sta svolgendo uno screening di massa. «Grazie agli screening promossi dal Comune a Madonna dello scoglio e alla disponibilità delle due farmacie operanti sul territorio, stiamo effettuando in autonomia il tracciamento dei casi» scriveva ieri il sindaco, Antonio Ammirati, sui social, sottolineando che «senza questa capillare azione di tutela e prevenzione dell'ente, i casi in oggetto e i loro contatti, sarebbero stati liberi di circolare».

Ammirati richiama la cittadinanza ad assumere comportamenti responsabili: «L'attività di salvaguardia messa in piedi dal Comune non può produrre i risultati sperati, senza una rigida collaborazione dei concittadini tutti. Mi riservo di intraprendere eventuali azioni restrittive in caso di inosservanza delle norme in vigore o della potenziale leggerezza nella loro applicazione. Vi invito ad evitare ovunque possibili assembramenti, anche negli esercizi commerciali, e, ove possibile, di privilegiare la spesa a distanza».

A Mesoraca tamponi agli studenti

Anche a Mesoraca, in vista dell'imminente apertura scolastica il Comune ha predisposto una campagna di screening nei giorni 7,8 e 9 gennaio, nel corso della quale saranno eseguiti tamponi antigenici a tutta la popolazione studentesca (infanzia, primaria e scuola media). Le attività si svolgeranno in località Turra, con tenda triage. L’ente comunale ricorda «che per completare la protezione delle famiglie ed essere più sicuri a scuola, è iniziata la campagna di vaccinazione pediatrica anti Covid per la fascia di età 5-11 anni. Il vaccino rimane quindi l'unica arma per sconfiggere il virus, pertanto invitiamo le famiglie a vaccinare i bambini».