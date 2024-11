Lo screening era stato effettuato dall'Asp dopo la positività di una insegnante. Il sindaco Marasco invita alla prudenza: «Chi è stato sottoposto a test deve rimanere in quarantena per le due settimane stabilite»

Hanno dato esito negativo i risultati dei 150 tamponi predisposti ad alunni, docenti e personale del liceo “Vinci” di Nicotera. La notizia è stata confermata in tarda mattinata dal sindaco Giuseppe Marasco. Già un primo dato parziale, su 18 tamponi, aveva consentito alla comunità di tirare un respiro di sollievo.

La campagna screening - si ricorderà – era stata fortemente voluta dal primo cittadino in accordo con l’Asp di Vibo Valentia, a seguito della positività di una docente dell’istituto: «Con viva soddisfazione comunico alla cittadinanza tutta che i tamponi effettuati in modalità drive-in nella giornata di sabato al personale scolastico e agli studenti del Liceo classico sono stati comunicati e hanno avuto per tutti esito negativo», si legge nel post social del sindaco Marasco.