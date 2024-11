L’Asp di Vibo Valentia ha definito nel dettaglio, di concerto con i dirigenti scolastici, il Piano vaccinazione del personale docente e Ata della provincia. «Tale piano – si legge nella comunicazione inoltrata ai dirigenti – è comprensivo dell’indicazione dei vari istituti, delle rispettive date e delle sedi vaccinali. Gli accessi alle varie postazioni vaccinali dovranno avvenire per lettera alfabetica e per fasce orarie per come indicato nel piano».

Nel documento, firmato dal direttore sanitario aziendale Matteo Galletta e dal commissario straordinario Maria Bernardi, si evidenzia che «il piano vaccinale nazionale e regionale prevede, per le “categorie del servizi essenziali” (compreso personale docente e Ata), l’utilizzo del vaccino AstraZeneca. Si evidenzia, sin d’ora, che eventuali soggetti allergici o affetti da particolari patologie, saranno opportunamente valutati dal “Medico vaccinatore” e, in caso di necessita, saranno indirizzati in ambienti sanitari protetti indicati al momento della seduta vaccinale. In tal caso sarà, altresi, valutata l’opportunità di somministrare un alto tipo di vaccino (Pfizer o Moderna)».