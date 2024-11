Le ordinanze dei due primi cittadini arrivano anche per via del tracciamento dei casi ad opera dell’Asp di Vibo ormai saltato. Ecco tutte le restrizioni

Nuove restrizioni in alcuni paesi del Vibonese a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus e per via del tracciamento dei contatti a cura dell’Asp di Vibo ormai saltato. Così anche i sindaci di Spilinga e Gerocarne – dopo Soriano, Filogaso, Zungri e San Nicola da Crissa “blindano” i loro paesi con due ordinanze con le quali si impongono una serie di restrizioni.

Ecco quali sono: chiusura delle attività commerciali (bar, pub, pasticceria ed esercizi assimilati) dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo (rimane consentito dopo le ore 20.00 il servizio di asporto); sospensione di tutte le cerimonie come “feste di compleanno, ricorrenze e simili in cui sono previsti assembramenti di persone”; ingresso nei piccoli esercizi commerciali (macellerie, panifici, generi alimentari, ecc.) consentito a una persona alla volta; chiusura degli impianti sportivi; piazze e parchi giochi comunali chiusi; sospensione di ogni attività dei centri di aggregazione sociale e religiosa presenti sul territorio; sospensione delle funzioni religiose in presenza; sospensione del mercato settimanale con il divieto d’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri comuni; uffici comunali aperti al pubblico esclusivamente su prenotazione (chiamando i numeri: 0963/65514 Anagrafe – 65515 Tributi – 65517 Ufficio Tecnico – 65518 Servizi Sociali a Spilinga. Chiamando invece il numero 0963/356100 a Gerocarne).



In caso di inottemperanza alle ordinanze si provvederà ad effettuare le debite segnalazioni per l’applicazione delle sanzioni previste dai vari Dpcm. Ai dipendenti comunali ed alle forze dell’ordine operanti sul territorio è demandata l’attività di controllo del rispetto delle ordinanze. Ricordiamo che a Gerocarne anche il sindaco Vitaliano Papillo si trova in isolamento domiciliare in quanto positivo al coronavirus.