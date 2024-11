Il primo cittadino è asintomatico e in isolamento domiciliare. Il suo monito: «Stare attenti e rispettare le regole. Io l'ho fatto, ma non è bastato»

Tampone positivo per il sindaco di Caulonia Caterina Belcastro. A renderlo noto è il primo cittadino del comune della Locride. «Sto bene, non ho sintomi, e come previsto sono in isolamento domiciliare a casa dove continuerò a lavorare portando avanti le questioni sulle quali siamo impegnati – ha detto Belcastro.

«Ho fatto tantissimi test in via precauzionale, oggi l'ho rifatto e ovviamente non mi aspettavo questo esito in quanto il rispetto delle regole e le mie buone condizioni di salute mi facevano stare tranquilla e non mi facevano presagire tale risultato. Il virus subdolo purtroppo ha colpito. Invito tutti a stare attenti e a rispettare le regole» ha concluso il sindaco di Caulonia.