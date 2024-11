Sospese fino al prossimo primo marzo le lezioni in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Lungro. A disporlo è un'ordinanza firmata dal sindaco Giuseppino Santoianni in considerazione del forte aumento di casi di positività che si sono registrati negli ultimi giorni sul territorio comunale.

Il primo cittadino ha inoltre demandato al dirigente scolastico il compito di intraprendere autonome iniziative circa l'organizzazione della didattica a distanza e dello smartworking. A Firmo, altro comune della zona, invece, il sindaco Giuseppe Bosco, sempre a seguito dell'alto numero di contagi da Covid 19 registrati negli ultimi giorni nel territorio comunale ha disposto, fino al prossimo 13 marzo, la chiusura del centro anziani e il divieto di svolgimento di qualsiasi attività all'interno della struttura.