Operatori in più per garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio. Saranno assunti a tempo determinato in attesa di espletare i concorsi

Il Comune di Isola di Capo Rizzuto incrementa i controlli sul territorio per garantire il rispetto delle misure anti-Covid, divenute da ieri particolarmente stringenti. A seguito dell’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni, il sindaco Maria Grazia Vittimberga – risultata positiva insieme alla sua vice, Maria Grazia Micalizzi – ha emanato un’ordinanza di chiusura di scuole, uffici comunali e parchi.

Contemporaneamente, l’amministrazione comunale ha deciso di rafforzare di cinque unità il servizio di Polizia Locale, già ridotto all’osso con solo sei agenti effettivi, dopo il trasferimento a Crotone del comandante Francesco Iorno e l’assenza per infortunio del neo comandante Giuseppe Pirrò.

«La selezione – si legge in una nota dell’ente - è avvenuta attraverso la graduatoria di cui alla determinazione n.244 del 24.07.2020 e grazie all’approvazione del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 (nonché del piano annuale delle assunzioni 2021), che conferma la previsione precedente in merito alle somme destinate per l’assunzione di agenti di Polizia Locale a tempo determinato».

Una decisione temporanea, «in attesa che si plachi l'emergenza e si possa dare il via ai concorsi indetti per rafforzare il comando con soggetti a tempo indeterminato. Una misura che appare sempre più necessaria e probabilmente ancora non sufficiente, considerando che ad oggi Isola Capo Rizzuto registra quasi 18mila abitanti in una superficie che risulta essere tra le più vaste dell'intera Regione Calabria».