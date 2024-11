Un calabrese, originario di Paola, indagato nella vicenda del fallimento del Siena calcio

Un calabrese coinvolto nella vicenda del fallimento del Siena calcio. Si tratta di Mario Lattari, originario di Paola. L’ uomo è coinvolto nella vicenda in quanto rappresentante legale della Bologna&Washington Communication, società cui Massimo Mezzaroma, presidente del Siena Calcio, avrebbe venduto il marchio del club. La cifra della compravendita, 20 milioni di euro, secondo la Guardia di Finanza, che ha eseguito perquisizioni in Toscana, Lazio e Calabria, era una sovrastima per ottenere finanziamenti dalle banche.



Mezzaroma è l’erede di un colosso dell’edilizia, nel 2010 aveva acquistato le quote del Siena Calcio portando il sodalizio senese al fallimento nel luglio scorso.