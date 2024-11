L'Asp di Vibo Valentia rende noto in un comunicato che al momento, non ci sono rischi per gli ammalati e gli operatori. 'Predisposti interventi tecnici immediati'

Il Direttore Generale dell’ASP Dr.ssa Angela Caligiuri ha convocato in data odierna un tavolo tecnico per fare il punto sulle criticità emerse in seguito alle lesioni riscontrate all’interno del reparto di ortopedia ubicato al primo piano dell’ospedale civile di Vibo Valentia.



Per come è stato riportato dalla stampa, giorno 23 febbraio u.s. questa Direzione Generale ha prontamente allertato il Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia per capire l’entità del problema sulle lesioni riscontrate.



Dal sopralluogo effettuato è stato possibile rilevare che le stesse sono state probabilmente determinate da un sovraccarico insistente sulla zona a sbalzo della struttura e, di concerto con i dirigenti delle Unità Operative coinvolte, si è immediatamente provveduto a ridurre i carichi sulle strutture interessate mediante una diversa dislocazione dei posti letto e una diversa allocazione dei macchinari.



Un ulteriore sopralluogo effettuato nella giornata odierna da alcuni esperti incaricati dall’ASP, ha consentito di evidenziare che le lesioni non comportano alcun rischio per la sicurezza degli ammalati e degli operatori.



Pertanto, alla luce degli elementi raccolti, questa Direzione Generale ha deciso di procedere come segue:



•nell’immediatezza saranno realizzate delle opere provvisionali per mettere in sicurezza la parte della struttura interessata, puntellando le aree a sbalzo e realizzando un sistema di protezione a tunnel delle aree di passaggio;



•successivamente sarà avviato uno studio sulla staticità della zona interessata dalle lesioni sulla base del quale saranno presi eventuali ulteriori provvedimenti.



•nelle more della costruzione del nuovo ospedale di Vibo, sarà avviato, in tempi brevissimi, un monitoraggio continuo dell’intera struttura ospedaliera.

