Festa grande in casa LaC. L’arrivo di dicembre ha portato con sé un’immensa gioia. Oggi, alle 13.30, è nata la piccola Aurora per la gioia di mamma Manuela e papà Giuseppe. Ma a gioire con loro è tutto il corpo redazionale, giornalistico e dipendente nel suo complesso del gruppo Diemmecom-Pubbliemme.

La piccola Aurora è infatti la primogenita della nostra caporedattrice centrale Manuela Serra e di Giuseppe Monticelli. Un fagottino di amore e purezza, la cui venuta al mondo, dopo una trepidante attesa, riempie il cuore di infinita dolcezza. Con lei, in questa giornata ricchissima di emozioni, sono “nati” anche una mamma e un papà. Con questa nascita che porta gioia in tutti i dipendenti dell'azienda, la grande famiglia di LaC si amplia e guarda con rinnovato entusiasmo e fiducia al futuro. A Manuela e a suo marito, nonché ai familiari tutti, le felicitazioni della direzione responsabile e dei colleghi tutti che si stringono in un abbraccio forte, insieme all’editore Domenico Maduli e alla direttrice generale Maria Grazia Falduto.

«Do il benvenuto alla nostra piccola Aurora – dichiara l’editore Maduli – una bimba che porta nel suo dna la forza, l’onestà ed i valori di una mamma che accompagna il lavoro di questa testata fin dalla sua nascita. Manuela è una delle persone più care della mia stagione a LaC: eravamo in quattro quando iniziammo l’avventura del digitale e lei era tra questi. Oggi siamo in tanti e lei è ancora fra noi in un ruolo sempre più complesso. Ha lavorato, seppur da remoto, sino all’ultimo giorno assistendo i colleghi e con Aurora in arrivo. Le auguriamo, in un secolo pieno di incognite, lunga vita e che apprenda appieno i valori che la sua mamma e il suo papà hanno portato avanti fino a oggi. Benvenuta».