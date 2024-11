Di Lieto: «Evitare che i bambini ed il personale scolastico siano costretti a svolgere le attività in precarie condizioni igienico – sanitarie»

«Appare indispensabile una ricognizione di tutte le scuole cittadine per verificare le condizioni igieniche conseguenti la prolungata assenza di acqua». Questo è l’appello rivolto dal Codacons al sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.

«La sospensione del servizio idrico - sostiene Francesco Di Lieto - ha determinato una evidente compromissione delle condizioni igieniche. Chiediamo al sindaco di disporre, immediatamente, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati, ivi comprese le strutture educative ed assistenziali, presenti sul territorio comunale, per la giornata di lunedì 27 novembre, allo scopo di evitare che i bambini ed il personale scolastico siano costretti a svolgere le attività in precarie condizioni igienico – sanitarie ed al fine di scongiurare ogni possibile rischio collegato alla mancanza di acqua corrente.

Al contempo chiediamo - conclude Di Lieto - di monitorare le condizioni igieniche degli uffici pubblici per verificare l’agibilità dei servizi igienici-sanitari, quale forma di rispetto per i dipendenti e per l’utenza».

l.c.