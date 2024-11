Una porzione consistente di solaio si è staccato nella giornata di ieri nella sede dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. La denuncia è del sindacato Usb che si domanda: «Cosa sarebbe potuto succedere se il personale fosse concentrato nella zona interessata dal crollo. Già in passato come Usb abbiamo posto il problema ed evidenziato le carenze strutturali che avevano portato la nostra organizzazione ad azioni sindacali nella provincia, a scioperare più di una volta e a chiedere al ministro Salvini di occuparsi di far arrivare i fondi per mettere in sicurezza i comandi provinciali. Ora non ci rimane, come accade in questi casi, - prosegue il sindacato – di chiedere la dichiarazione di inagibilità dei locali interessati dal crollo. Ad oggi mancano le condizioni minime di sicurezza e incolumità per il personale».

l.c.