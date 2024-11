Sono iniziate questa mattina le operazioni di abbattimento del ristorante Fata Morgana nonché ex circolo Posidonia da parte del Comune di Reggio Calabria. L'immobile, sequestrato dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione denominata appunto “Fata Morgana”, era gestito dall'associazione culturale Posidonia il cui presidente era Paolo Romeo, l'avvocato ora in carcere perchè accusato di essere il presunto capo della cupola massomafiosa che incombe su Reggio Calabria e attualmente imputato nel processo Gotha.

Il Comune ha dato via alla demolizione del manufatto abusivo ubicato in via Marina di Gallico periferia nord della città dello Stretto e storico quartier generale di Paolo Romeo, negli anni '60 rinomato circolo ricreativo e simbolo della movida diventato poi la base logistica dell'ex parlamentare. L'amministrazione avrà ora venti giorni per terminare le operazioni di demolizione.

