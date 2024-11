«Gli ingenti danni subiti dalla SS18 a causa del maltempo, rendono sempre più urgente l’esigenza di un impegno condiviso da parte delle amministrazioni comunali, unitamente al supporto tecnico della regione Calabria. Il presidente Roberto Occhiuto saprà come agire tempestivamente per risolvere quest’urgenza, attivandosi concretamente per sollevare, anche a livello nazione, la questione dell’erosione costiera e delle problematiche ad essa collegate». È quanto scrive in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Sabrina Mannarino sui gravi disagi avvenuti negli ultimi giorni sulla costa tirrenica a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche.

«Personalmente, come già è avvenuto in altre circostanze, mi impegnerò a supportare i sindaci e le realtà comunali del territorio con un’attenzione costante, affinché la contingente problematica possa essere risolta nel più breve tempo possibile. La nostra urgenza, nell’immediato, è sventare possibili tragedie, disagi ai cittadini e ulteriori danni alla viabilità. Parallelamente però, mi preme sottolineare che l’impegno da mettere in campo deve essere di ampio spettro e deve riguardare l’attivazione di interventi coordinati finalizzati alla difesa della costa tirrenica e alla tutela di tutto il territorio. Ritengo fondamentale l’elaborazione di un Masterplan, ovvero di una sorta di piano regolatore che preveda - conclude la Mannarino - azioni rivolte alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla ripresa naturalistica, economico e produttiva dell’intero litorale calabrese».