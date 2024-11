Dopo l’incontro di questa mattina con i sindaci della zona e i vertici Anas, il presidente Oliverio ha voluto recarsi personalmente ai piedi del viadotto per verificare lo stato del crollo

Mormanno (CS) - Dopo l’incontro presso il cantiere dell’autostrada A3, durante il quale si è fatto il punto sulla situazione della viabilità, il presidente Mario Oliverio si è recato, per un sopralluogo, ai piedi del “Viadotto Italia” per verificare in prima persona lo stato del crollo. Nel sopralluogo era accompagnato dai vertici locali dell’Anas i quali hanno spiegato al presidente i tempi tecnici necessari per mettere in sicurezza le arcate del viadotto.