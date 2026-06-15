Il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale e un addetto al servizio idraulico sono stati colpiti con un palo da parte di un cittadino che lamentava ritardi nel disbrigo di una pratica. La condanna del sindaco Maria Teresa Aiello: «Episodio intollerabile, che auspico non si ripeta mai più»

Un grave episodio di violenza si è verificato stamattina nel piazzale antistante la sede del Comune di Crosia. Vittime dell’aggressione sono stati il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e un dipendente del servizio idraulico, che si trovavano insieme al momento dei fatti.

Secondo quanto ricostruito, un uomo avrebbe aggredito i due lavoratori, colpendoli con un palo e dando vita a un episodio di estrema gravità che ha destato forte preoccupazione all’interno dell’Ente e della comunità cittadina. L’accaduto è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine. Il Comandante della Polizia Locale ha provveduto ad allertare i Carabinieri affinché venissero avviate tutte le procedure necessarie e formalizzata la denuncia presso gli uffici competenti. Anche il Comune di Crosia ha già provveduto a sporgere denuncia, riservandosi di intraprendere ogni ulteriore azione prevista dalla legge a tutela dei propri dipendenti e dell’istituzione.

«Condanniamo con fermezza questo vile gesto - dichiara il sindaco Maria Teresa -. Si tratta di un episodio intollerabile che non può trovare alcuna giustificazione e che auspichiamo non si ripeta mai più. L’Amministrazione comunale perseguirà tutte le vie legali necessarie affinché venga fatta piena luce sui fatti e sia assicurata giustizia. Desidero inoltre sottolineare che eventuali ritardi nell’evasione delle richieste dei cittadini non sono certamente riconducibili alla mancanza di volontà o impegno da parte dei dipendenti comunali, ma alla complessità gestionale di un Comune che serve una popolazione di oltre 10 mila abitanti. I nostri lavoratori operano quotidianamente con dedizione e senso di responsabilità al servizio della collettività».

Ferma condanna anche da parte della Polizia Locale. «Si tratta di un atto gravissimo che non lascia spazio ad alcuna interpretazione e che impone una risposta netta e immediata da parte delle istituzioni», viene sottolineato dagli uffici competenti. L’Amministrazione comunale esprime piena solidarietà ai dipendenti coinvolti e rinnova il proprio impegno nella difesa della legalità, del rispetto delle istituzioni e della sicurezza dei lavoratori pubblici.