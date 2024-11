In molti presentavano anche problemi sanitari e non avevano tutti il microchip sono stati sequestrati e trasferiti in un canile

Deteneva 29 cani in un appartamento nel centro cittadino di Crotone in pessime condizioni igienico sanitarie, tali da provocare odori nauseabondi. Per questo un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali ed emissione di odori molesti a seguito di una perquisizione eseguita dai carabinieri forestali di Crotone e Santa Severina, intervenuti unitamente a personale della Procura di Crotone, dell’Asp, del Comune e della Polizia locale.

Procedere ai controlli non è stato semplice visto che il soggetto presente nell’appartamento si rifiutava di aprire, tant’è che per accedere all’appartamento è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’ausilio di personale del 118.

Una volta dentro l’abitazione, costituita da più vani, i militari hanno rinvenuto 29 cani di razza meticcia, dei quali pochissimi in possesso di microchip, tutti detenuti in condizioni inadeguate soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario. Gli animali, inoltre, non erano in buoni condizioni di salute e alcuni presentavano problemi alla cute.

Al termine dell’attività, l’uomo è stato denunciato, mentre i cani sono stati sequestrati e trasferiti per la custodia presso un canile idoneo nel comune di Melissa.