Continua l’attività a contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente da parte della polizia della questura di Crotone. Questa volta a essere individuato e arrestato è stato un soggetto S.R. classe ’61, pregiudicato, colto in flagranza mentre usciva da un magazzino da lui utilizzato come deposito per la sostanza stupefacente.

I poliziotti della squadra mobile, infatti, a seguito di mirati controlli, intuendo che quel magazzino potesse essere il luogo utilizzato per detenere lo droga, faceva irruzione all’interno cogliendo di sorpresa lo spacciatore il quale alla vista degli agenti non opponeva resistenza anzi, vistosi scoperto, consegnava lui stesso lo stupefacente pari a quasi quattro chilogrammi di marijuana suddivisa in diverse buste trasparenti pronta per lo spaccio.

L’uomo, sorvegliato speciale nonché percettore del reddito di cittadinanza, a questo punto veniva accompagnato presso gli uffici della Questura e, successivamente, condotto in carcere. Attualmente, a seguito della convalida, si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.