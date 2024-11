La condanna è stata inflitta dopo il ricorso al rito abbreviato. La donna è stata ritenuta colpevole di rapina pluriaggravata

Si è svolta l'udienza con il rito abbreviato riguardante Angela Alupoae, la badante rumena che nell'ottobre dello scorso anno aveva narcotizzato e rapinato un ottantenne nella sua abitazione a Crotone. Alla donna sono stati inflitti 9 anni di detenzione perché ritenuta colpevole di rapina pluriaggravata nei confronti dell'ottantenne crotonese.

La vicenda prese inizio dalla denuncia di un uomo che ai carabinieri aveva riferito che un donna si era offerta di accudire come badante i genitori, ottantenne lui e la mamma in precarie condizioni di insufficienza fisica e motoria. La badante, aspettando solo poche ore per rimanere sola con gli anziani dopo che i figli della coppia avevano lasciato la casa paterna, accortasi di poter agire indisturbata, aveva sbriciolato in un succo di frutta alcune pillole di medicinali contenenti benzodiazepine (sostanza che induce uno stato ipnotico-sedativo) e lo offriva all'anziano, che pochi minuti dopo cade a terra narcotizzato. Da quel momento la donna, ha svaligiato la casa, rubando contanti, orologi, gioielli e alcuni profumi.

I carabinieri hanno rintracciato la badante in una casa cantoniera abitata da una decina di persone di nazionalità rumena. Recuperata la refurtiva e alcuni medicinali, probabilmente utilizzati per narcotizzare l'anziano.

Francesco Pirillo