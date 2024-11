Italia Nostra ha commemorato le 12 vittime che il 16 novembre 1989 persero la vita nello scontro tra due convogli locali: «Una tragedia da non dimenticare»

Con una semplice cerimonia, anche quest’anno Italia Nostra, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Crotone, ha commemorato le 12 vittime del disastroso scontro tra due treni locali, avvenuto nel lontano 16 novembre 1989.

Carmelina Pistoia, Delia Sozzi, Antonella Serventi, Rosanna Perri, Rita Angela Geracitano, Loredana Gentile, Emma Gagliardi, Franca Cefala’, Mirella Cavalli, Antonio Sorrenti, Angelo Giuffrè, Salvatore Bruno sono i nomi delle vittime dell’incidente più grave della storia della ferrovia ionica.

Rammarico e rabbia nel cuore dei familiari, molti dei quali non partecipano più alla commemorazione poiché nulla da quella tragedia ben poco è cambiato, come sostenuto da Franco Amelio, marito di una delle vittime.

Un mazzo di fiori per 12 caduti sul lavoro, giovani vittime che non possono essere dimenticate.

Fare memoria per non dimenticare il sacrificio di giovani vite spezzate ma anche l’inaccettabile isolamento che il territorio vive a seguito del grave problema relativo ai treni a lunga percorrenza, la cui assenza pesa sempre di sul piano infrastrutturale.