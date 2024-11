Agenti della Squadra Volante ha tratto in arresto P.R., crotonese, 46 anni, perché ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Secondo quanto riferito da un nota della Questura, intorno alle ore 16 circa, gli agenti sono stati attratti dalle urla di una donna che, dall’interno di una abitazione in via don Pugliesi, chiedeva aiuto. La donna, in stato di agitazione e con diverse ferite in testa e al labbro, ha riferito di essere stata aggredita dal suo compagno da cui, da un po' di tempo si era allontanata; l'uomo, introdottosi nell’appartamento, ha iniziato a colpirla più volte con calci, pugni e lanci di suppellettili.

Sul posto, gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure alla vittima, che per i vari traumi subiti è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di trenta giorni. La Polizia ha rintracciato e arrestato l'uomo, conducendolo in carcere. Nel corso delle attività di Polizia Giudiziaria sono state disposte perquisizioni a carico dell’arrestato al fine anche di rinvenire eventuali armi.