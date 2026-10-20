I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, a conclusione di ricerche, hanno arrestato per evasione un ragazzo di 20 anni di Isola Capo Rizzuto, già ai domiciliari per reati di violenza sessuale e atti sessuali con minore compiuti nel dicembre 2024. Nella mattina del 15 ottobre scorso, il ventenne, dopo aver messo a soqquadro la propria abitazione, era riuscito a staccare il braccialetto elettronico e far perdere le proprie tracce. I militari dell'Arma, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a ricostruire i primi minuti della fuga. Grazie alla stringente pressione info-investigativa e al continuo pattugliamento del territorio, nella serata del 16 ottobre i carabinieri lo hanno rintracciato nella frazione Farina di Crotone proprio mentre scendeva da un autobus di linea.

L'arrestato, a giudizio con rito direttissimo il 17 ottobre, è ora nuovamente agli arresti domiciliari.