Sono giunti nel corso della notte in cinquanta circa, fra cui alcune donne. Ora si trovano nel centro di Sant'Anna dove trascorreranno il periodo di quarantena

Ancora uno sbarco sulle coste crotonesi. Un'imbarcazione con a bordo una cinquantina di migranti, tra i quali alcune donne, è approdata nel corso della notte scorsa in località Campione, a Crotone. Gli stranieri, di varia nazionalità, sono stati soccorsi da forze dell'ordine, sanitari del 118 e volontari della Croce Rossa. Dopo le operaziono di sbarco, i migranti sono stati condotti al centro di Sant'Anna dove trascorreranno il periodo di quarantena come da normativa anti Covid. È il sesto sbarco nel Crotonese in meno di una settimana.