Il Comando Carabinieri Tutela Forestale e dei Parchi in forza al Nucleo di Crotone hanno sequestrato due aree adibite illegalmente a campeggio nella zona della foce del fiume Neto, insieme alle roulotte, ai tavoli, alle sedie ed alle amache che vi erano ospitate.

Due persone, presunte responsabili degli illeciti rilevati, sono state denunciate in stato di libertà all'autorità giudiziaria per deturpamento di bellezze naturali ed attività di gestione di rifiuti non autorizzata. «Le superfici interessate, particolarmente delicate dal punto di vista naturalistico - é detto in una nota stampa diffusa dai carabinieri - risultavano abusivamente occupate in assenza di autorizzazioni e in violazione delle normative vigenti a tutela degli habitat e delle specie protette. La foce del Fiume Neto rappresenta uno dei più importanti ecosistemi avifaunistici della Calabria, di rilevanza fondamentale per la nidificazione, il transito migratorio e il riparo di numerose specie come il gruccione (Merops apiaster)».