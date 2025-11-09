Il 20enne era stato già colpito da un provvedimento di avviso orale del questore e dal divieto d’accesso alle aree urbane. I controlli portati avanti dalla polizia

Nell’ambito dei controlli del territorio atti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida, utilizzati anche come centri di smistamento tra i più giovani assuntori, la polizia ha arrestato B.A., un giovane di 20 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Il giovane, già destinatario del provvedimento di avviso orale del questore e del divieto d’accesso alle aree urbane, è stato sorpreso e bloccato dagli agenti delle volanti nei pressi di un’abitazione, ubicata nel centro città, intento a farvi ingresso. Alla vista degli operatori, che lo sorvegliavano ormai da tempo, questi ha tentato di eludere il controllo, senza però riuscirvi.

Una volta raggiunto, il giovane ha fornito dichiarazioni mendaci circa la sua presenza in quel luogo, nel tentativo di ingannare gli agenti e quindi sottrarsi all’attività di controllo. Ciononostante, gli agenti increduli delle sue dichiarazioni e insospettiti dall’atteggiamento assunto, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale che ha dato esito negativo. Tuttavia il controllo è stata esteso anche all’unità immobiliare di sua pertinenza.

Durante l’attività di ricerca presso il domicilio sono stati rinvenuti e sequestrati 112 grammi di hashish, 97 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente, vario materiale per il confezionamento delle dosi e la somma contanti di 158 euro in banconote e monete, ritenuta provento dell’attività illecita. La sostanza stupefacente, pronta per essere immessa sul mercato, era stata ben occultata dal giovane all’interno di vari involucri e riposta in alcuni cassetti.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.